В Оренбуржье суд вынес приговор по делу о мошенничестве с муниципальной землёй

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Суд вынес приговор главе сельсовета Оренбургского района и директору коммерческой фирмы по делу о мошенничестве с крупным участком муниципальной земли по предварительному сговору.
В Оренбуржье суд вынес приговор по делу о мошенничестве с муниципальной землёй
  • РИА Новости

Как сообщает RIA56 со ссылкой на данные областной прокуратуры, суд приговорил главу сельсовета Оренбургского района к 4,5 года колонии общего режима, второй участник дела осуждён на 3,5 года.

Каждому назначен штраф в 500 тыс. рублей.

Следствие выяснило, что в 2012 году подсудимые подделали документы и продали неизвестным лицам 200 гектаров земельных паёв на северо-западе Оренбургского района, где имелись залежи нефти.

В результате своих действий подсудимые нанесли бюджету материальный ущерб в 13,7 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что центральный районный суд Челябинска признал директора ООО «Челябгорзеленстрой» виновным в хищении около 50 млн рублей.

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