В Нижегородской области задержали подозреваемого в обороте боеприпасов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Нижнем Новгороде мужчину по подозрению в незаконном обороте боеприпасов.

Об этом сообщает региональное отделение МВД.

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделений Управления Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном обороте боеприпасов. Им оказался местный житель 1973 года рождения. Перед операцией по задержанию жители дома были эвакуированы, место оцеплено представителями правоохранительных органов», — указывается в заявлении.

Уточняется, что при задержании мужчина сопротивления не оказывал и в его квартире не обнаружено предметов и веществ, представляющих опасность для окружающих.

«В настоящее время проводится осмотр квартиры правонарушителя. Мужчина допрашивается дознавателем отдела полиции», — уточнили в ведомстве.

В ноябре 2019 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.