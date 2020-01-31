Прокуратура проверит предприятие после взрыва в Мценске

Прокуратура Орловской области проверит предприятие, где в пятницу, 31 января, произошёл взрыв.

«Прокурор области сейчас выезжает на место с комиссией из представителей прокуратуры региона для координации действий правоохранительных органов. Будет дана оценка в сфере законодательства по охране труда, в том числе газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В Следственном комитете отметили, что, предварительно, взрыв произошёл в строящемся цехе при производстве работ.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё трое пострадали. На заводе в результате взрыва обрушилась кровля на площади 200 кв. м.

Возбуждено уголовное дело.