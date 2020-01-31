Прокуратура проверит предприятие после взрыва в Мценске

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Прокуратура Орловской области проверит предприятие, где в пятницу, 31 января, произошёл взрыв.
Прокуратура проверит предприятие после взрыва в Мценске
  • ©ГУ МЧС по Орловской области

«Прокурор области сейчас выезжает на место с комиссией из представителей прокуратуры региона для координации действий правоохранительных органов. Будет дана оценка в сфере законодательства по охране труда, в том числе газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В Следственном комитете отметили, что, предварительно, взрыв произошёл в строящемся цехе при производстве работ.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё трое пострадали. На заводе в результате взрыва обрушилась кровля на площади 200 кв. м.

Возбуждено уголовное дело.

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