В Москве пройдёт научно-развлекательный фестиваль «Влюблённые в океан»

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В столичном «Москвариуме» с 3 по 16 февраля пройдёт научно-развлекательный фестиваль «Влюблённые в океан», приуроченный ко Дню всех влюблённых.
В Москве пройдёт научно-развлекательный фестиваль «Влюблённые в океан»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства города.

«В этом году мы планируем регулярно проводить тематические праздники, посвящённые Мировому океану, экологии и другим темам, которые связаны с подводным миром. Фестиваль «Влюблённые в океан» открывает серию таких мероприятий. Специально для него мы разработали программу лекций и экскурсий, на которых можно будет узнать, как обитатели Мирового океана находят своих половинок, образуют семьи и воспитывают потомство», — отметили в пресс-службе «Москвариума».

Все мероприятия смотра будут бесплатными. Организаторы уточнили, что посетители с именами Валентин и Валентина смогут также бесплатно посетить основную экспозицию.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в комитете по туризму Московской области поделились планами подготовки праздничной программы к 14 февраля и Масленице. 

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