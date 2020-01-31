В Москве пройдёт научно-развлекательный фестиваль «Влюблённые в океан»

В столичном «Москвариуме» с 3 по 16 февраля пройдёт научно-развлекательный фестиваль «Влюблённые в океан», приуроченный ко Дню всех влюблённых.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства города.

«В этом году мы планируем регулярно проводить тематические праздники, посвящённые Мировому океану, экологии и другим темам, которые связаны с подводным миром. Фестиваль «Влюблённые в океан» открывает серию таких мероприятий. Специально для него мы разработали программу лекций и экскурсий, на которых можно будет узнать, как обитатели Мирового океана находят своих половинок, образуют семьи и воспитывают потомство», — отметили в пресс-службе «Москвариума».

Все мероприятия смотра будут бесплатными. Организаторы уточнили, что посетители с именами Валентин и Валентина смогут также бесплатно посетить основную экспозицию.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в комитете по туризму Московской области поделились планами подготовки праздничной программы к 14 февраля и Масленице.