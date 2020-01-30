Власти Подмосковья рассказали о работе по развитию пригородного сообщения

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе по развитию пригородного сообщения.

«Уменьшение пробок — это комплексная работа. В том числе активное пригородное сообщение, которое мы сегодня реализуем при поддержке президента. Вот МЦД-1 и МЦД-2 — это как раз то самое решение, когда частота сообщения увеличивается кратно, потому что проложены дополнительные пути», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

По его словам, проект реализуется совместно с Москвой и при участии РЖД.

Как отметил губернатор, инвестируются огромные средства, чтобы пригородное сообщение стало комфортным и безопасным.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на севере Москвы открыли транспортно-пересадочный узел «Лихоборы».