Власти Подмосковья рассказали о работе по развитию пригородного сообщения
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- РИА Новости
«Уменьшение пробок — это комплексная работа. В том числе активное пригородное сообщение, которое мы сегодня реализуем при поддержке президента. Вот МЦД-1 и МЦД-2 — это как раз то самое решение, когда частота сообщения увеличивается кратно, потому что проложены дополнительные пути», — цитирует Воробьёва телеканал «360».
По его словам, проект реализуется совместно с Москвой и при участии РЖД.
Как отметил губернатор, инвестируются огромные средства, чтобы пригородное сообщение стало комфортным и безопасным.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на севере Москвы открыли транспортно-пересадочный узел «Лихоборы».