Суд отправил в СИЗО экс-полицейского Сергалиева по делу Голунова

Басманный суд Москвы арестовал до 29 марта бывшего полицейского Акбара Сергалиева, которого обвиняют в попытке фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова.

«Выслушав мнения сторон, суд решил, что ходатайство об избрании меры пресечения Сергалиеву в виде содержания под стражей составлено с учётом требований действующего законодательства, и постановил назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта», — приводит ТАСС слова судьи Евгении Николаевой.

Защита Сергалиева заявила об отсутствии доказательств причастности экс-полицейского к преступлению.

«Не считаю себя виновным. В момент совершения преступления, в момент задержания Голунова я не предпринимал фактических действий по его задержанию, у меня не было никакого тактильного контакта с ним до осмотра», — заявил обвиняемый.

Ранее были арестованы экс-полицейские Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Игорь Ляховец.