Суд отправил в СИЗО экс-полицейского Сергалиева по делу Голунова
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- РИА Новости
«Выслушав мнения сторон, суд решил, что ходатайство об избрании меры пресечения Сергалиеву в виде содержания под стражей составлено с учётом требований действующего законодательства, и постановил назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта», — приводит ТАСС слова судьи Евгении Николаевой.
Защита Сергалиева заявила об отсутствии доказательств причастности экс-полицейского к преступлению.
«Не считаю себя виновным. В момент совершения преступления, в момент задержания Голунова я не предпринимал фактических действий по его задержанию, у меня не было никакого тактильного контакта с ним до осмотра», — заявил обвиняемый.
Ранее были арестованы экс-полицейские Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Игорь Ляховец.