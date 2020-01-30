Суд отправил в СИЗО экс-полицейского Сергалиева по делу Голунова

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Басманный суд Москвы арестовал до 29 марта бывшего полицейского Акбара Сергалиева, которого обвиняют в попытке фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова.
Суд отправил в СИЗО экс-полицейского Сергалиева по делу Голунова
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Выслушав мнения сторон, суд решил, что ходатайство об избрании меры пресечения Сергалиеву в виде содержания под стражей составлено с учётом требований действующего законодательства, и постановил назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта», — приводит ТАСС слова судьи Евгении Николаевой.

Защита Сергалиева заявила об отсутствии доказательств причастности экс-полицейского к преступлению.

«Не считаю себя виновным. В момент совершения преступления, в момент задержания Голунова я не предпринимал фактических действий по его задержанию, у меня не было никакого тактильного контакта с ним до осмотра», — заявил обвиняемый.

Ранее были арестованы экс-полицейские Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Игорь Ляховец.

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