В ЯНАО задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в 1993 году

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В Ямало-Ненецком автономном округе задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в 1993 году.
В ЯНАО задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в 1993 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России. Расследование уголовного дела возобновлено.

По версии следователей, житель Муравленко пришёл к знакомому, чтобы взыскать карточный долг. Такой суммы у хозяина квартиры не оказалось. Тогда подозреваемый совершил убийство, после чего забрал ключи от автомобиля и компьютер. Чтобы скрыть следы преступления, он поджёг квартиру.

Впоследствии мужчина продал украденную машину. В январе 2020 года следователи нашли покупателя машины, который назвал имя продавца.

Подозреваемый признал вину. Расследование продолжается.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в попытке убийства 16-летнего сына.

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