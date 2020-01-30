В Ростове-на-Дону проверяют сообщения об избиении школьницы

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В Ростове-на-Дону проверяют сообщения об избиении учащейся пятого класса.
В Ростове-на-Дону проверяют сообщения об избиении школьницы
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом информирует kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл 27 января в микрорайоне Суворовский. На девочку напали старшеклассники. Она получила травмы.

Информация о случившемся появилась в соцсетях. Родственники обратились в полицию.

«По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске следователи проводят проверку школы №94, ученица которой скончалась в реанимации.

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