В Ростове-на-Дону проверяют сообщения об избиении школьницы

В Ростове-на-Дону проверяют сообщения об избиении учащейся пятого класса.

Об этом информирует kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл 27 января в микрорайоне Суворовский. На девочку напали старшеклассники. Она получила травмы.

Информация о случившемся появилась в соцсетях. Родственники обратились в полицию.

«По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске следователи проводят проверку школы №94, ученица которой скончалась в реанимации.