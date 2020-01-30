МВД сообщило о задержании преступников, похитивших $2,6 млн из российских банков

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В МВД России сообщили о задержании в Москве и Екатеринбурге членов преступной группы, укравшей из российских банков $2,6 млн.
МВД сообщило о задержании преступников, похитивших $2,6 млн из российских банков
  • РИА Новости

«Используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды нескольких ячеек в кредитных организациях. Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Впоследствии фигуранты проверяли индивидуальные банковские сейфы, от которых у них были копии ключей, и похищали их содержимое», — цитируют «Известия» официальный сайт ведомства.

Банда действовала в разных регионах страны.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых. В ходе обысков у них обнаружили $400 тыс., £110 тыс., €3,6 тыс. и более 1 млн рублей. Также у них нашли заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК России).

В ноябре сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Новосибирске задержали 11 человек, подозреваемых в совершении серии крупных краж.

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