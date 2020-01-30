В крепости Керчь обезвредили три авиабомбы времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.
Взрывоопасные предметы были обнаружены на открытой территории. Их извлекли и уничтожили на специальном полигоне.
Работами занимались сотрудники отделения пиротехнических работ специального морского отряда.
Ранее сообщалось, что в крепости Керчь обезвредили 3,5 тыс. боеприпасов за два месяца.
В ноябре 2019 года kp.ru сообщало, что в Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.