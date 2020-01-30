В крепости Керчь обезвредили три авиабомбы времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В крепости Керчь обезвредили три осколочные авиабомбы времён Великой Отечественной войны.
В крепости Керчь обезвредили три авиабомбы времён Великой Отечественной войны
  • © 82.mchs.gov.ru

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.

Взрывоопасные предметы были обнаружены на открытой территории. Их извлекли и уничтожили на специальном полигоне.

Работами занимались сотрудники отделения пиротехнических работ специального морского отряда.

Ранее сообщалось, что в крепости Керчь обезвредили 3,5 тыс. боеприпасов за два месяца.

В ноябре 2019 года kp.ru сообщало, что в Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить