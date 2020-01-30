Врио главы Чувашии рассказал о разговоре с Путиным

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Врио главы Чувашии Олег Николаев рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
Врио главы Чувашии рассказал о разговоре с Путиным
  • © Официальный сайт Олега Николаева

«Мы обсуждали первостепенные задачи, над которыми надо работать. Они очевидны, президент просто ещё раз акцентировал на них (внимание. — RT). О них он говорил многократно с разных площадок — обозначил в своём майском указе, конкретизировал в последнем послании, масштабировал их по отдельным направлениям», — заявил Николаев в беседе с ФАН.

По его словам, первая задача — провести серьёзную инвентаризацию планов и программ, имеющихся в республике.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

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