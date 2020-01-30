В Хакасии суд вынес приговор супругам, которые сожгли в печи внука

Верховный суд Хакасии вынес приговор супругам, которые сожгли в печи своего 11-месячного внука.

«Наказание женщине — девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год, мужчине — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года», — говорится в сообщении прокуратуры республики.

Отмечается, что супруги признаны виновными в покушении на убийство малолетнего ребёнка и убийстве, совершённом с особой жестокостью.

В январе 2019 года в деревне Харой Таштыпского района 42-летняя бабушка попыталась удушить своего внука из-за плача, после чего 47-летний дедушка затолкал ребёнка в растопленную печь. На момент преступления супруги находились в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что на стадии судебного следствия они вину не признали.

Как передавал СК, инцидент произошёл, когда мать ребёнка уехала в соседнее село, оставив сына под присмотром родственников.

В октябре 2019 года в Калининградской области был задержан угрожавший внуку ножом пенсионер.