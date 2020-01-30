Срок следствия по делу Голунова продлили до 7 июня

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Срок предварительного следствия в отношении экс-полицейских, задержанных по делу журналиста Ивана Голунова, продлён до 7 июня, сообщает ТАСС.
Срок следствия по делу Голунова продлили до 7 июня
  • РИА Новости

«Срок следствия по делу продлён до 12 месяцев, то есть до 7 июня 2020 года», — заявил представитель СК.

Ранее следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задержанным по делу Голунова, в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК) и незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК). 

Они заявили, что виновными себя не признают.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения.

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