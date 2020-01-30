Движение поездов на МЦД-2 восстановлено
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- РИА Новости
«Движение на МЦД-2 и Курском направлении восстановлено», — говорится в сообщении компании в Twitter.
Движение на МЦД-2 и Курском направлении восстановлено. Вместе с РЖД прилагаем все усилия для скорейшего ввода поездов в график.— ЦППК (@centralppk) January 30, 2020
Отмечается, что ЦППК и РЖД прилагают все усилия для восстановления графика движения.
Ранее сообщалось, что на МЦД-2 поезда следовали с увеличенным интервалом из-за неисправности одного из составов.