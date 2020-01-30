Движение поездов на МЦД-2 восстановлено

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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщает, что движение поездов на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Курском направлении восстановлено.
Движение поездов на МЦД-2 восстановлено
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Движение на МЦД-2 и Курском направлении восстановлено», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Отмечается, что ЦППК и РЖД прилагают все усилия для восстановления графика движения.

Ранее сообщалось, что на МЦД-2 поезда следовали с увеличенным интервалом из-за неисправности одного из составов.

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