В Ижевске пройдёт выставка в честь 100-летия оружейника Драгунова
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу музейно-выставочного комплекса имени Калашникова.
Посетить экспозицию можно с 30 января до 10 мая. На ней будут представлены как разработки самого Драгунова, так и работы его сыновей и коллег. Кроме того, гостям покажут архивные документы, личные вещи и редкие фотографии.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову.