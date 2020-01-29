В Ижевске пройдёт выставка в честь 100-летия оружейника Драгунова

В Ижевске пройдёт выставка «Вижу цель», посвящённая 100-летию со дня рождения оружейника Евгения Драгунова.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу музейно-выставочного комплекса имени Калашникова.

Посетить экспозицию можно с 30 января до 10 мая. На ней будут представлены как разработки самого Драгунова, так и работы его сыновей и коллег. Кроме того, гостям покажут архивные документы, личные вещи и редкие фотографии.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову.