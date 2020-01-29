В Крыму рассказали об ограничении движения под Севастополем из-за бомбы времён войны

В посёлке Любимовка под Севастополем перекроют участок дороги из-за проведения работ по уничтожению бомбы времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Отмечается, что на время ограничения движения общественный транспорт будет ходить по укороченной схеме.

«На данном участке обнаружен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны SD-50. Изучив тип взрывателя, было принято решение взрывать снаряд на месте, так как он не подлежит транспортировке», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что специалисты МЧС обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в посёлках Ленинского района Республики Крым.