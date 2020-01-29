В Крыму рассказали об ограничении движения под Севастополем из-за бомбы времён войны
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу правительства города.
Отмечается, что на время ограничения движения общественный транспорт будет ходить по укороченной схеме.
«На данном участке обнаружен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны SD-50. Изучив тип взрывателя, было принято решение взрывать снаряд на месте, так как он не подлежит транспортировке», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что специалисты МЧС обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в посёлках Ленинского района Республики Крым.