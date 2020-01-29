Тактический воздушный десант армейского корпуса ЧФ провёл учения в Крыму

Тактический воздушный десант армейского корпуса Черноморского флота провёл учения в Крыму.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Согласно сценарию, диверсионно-разведывательная группа условного противника совершала переход в район складов материально-технического обеспечения.

Участники манёвров, получив разведывательные данные, были переброшены на вертолётах в назначенный район для блокирования и уничтожения диверсантов.

Военнослужащие отработали организацию развёртывания наблюдательных постов, поиск и ведение боевых действий против диверсионно-разведывательных групп.

Также отработано наведение артиллерии и авиации для поражения условного противника с применением комплекса разведки, управления и связи «Стрелец».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что гранатомётчики Балтийского флота провели учения в Калининградской области.