Росреестр поддержал идею снять запрет на строительство в нацпарках

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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) поддержала идею снять запрет на строительство в нацпарках. Об этом сообщает РИА Новости.
Росреестр поддержал идею снять запрет на строительство в нацпарках
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«Росреестр поддерживает предложение решить накопившиеся проблемы граждан, проживающих на территории национальных парков», — заявил замруководителя ведомства Вячеслав Спиренков.

Отмечается, что предлагается не только ввести возможность строительства в границах населённых пунктов, но и снять запрет на предоставление земельных участков в границах нацпарков.

«При этом очень важно соблюсти баланс интересов граждан и необходимость защиты дикой природы и уникальных природных комплексов», — подчеркнул Спиренков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего заместителя полпреда российского президента в Дальневосточном федеральном округе главой Росреестра.

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