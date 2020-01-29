Росреестр поддержал идею снять запрет на строительство в нацпарках
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«Росреестр поддерживает предложение решить накопившиеся проблемы граждан, проживающих на территории национальных парков», — заявил замруководителя ведомства Вячеслав Спиренков.
Отмечается, что предлагается не только ввести возможность строительства в границах населённых пунктов, но и снять запрет на предоставление земельных участков в границах нацпарков.
«При этом очень важно соблюсти баланс интересов граждан и необходимость защиты дикой природы и уникальных природных комплексов», — подчеркнул Спиренков.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего заместителя полпреда российского президента в Дальневосточном федеральном округе главой Росреестра.