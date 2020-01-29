В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России

Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«Мы полностью сосредоточены на решении этого вопроса. Мы работаем со швейцарскими властями и готовы к диалогу с российскими властями, поскольку считаем эту блокировку необоснованной», — указывается в заявлении.

Ранее в ФСБ России сообщили, что со швейцарского сервиса Protonmail велась рассылка сообщений о минировании.

В связи с этим Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января осуществляют ограничение доступа к нему на территории России.