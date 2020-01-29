Опрос: 25% жителей Крыма заявили о нехватке крупных банков на полуострове
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости Крым, опрос проводился среди подписчиков крупных Telegram-каналов. Участие в голосовании приняли более 2,3 тыс. человек.
25% респондентов ответили, что им не хватает крупных российских банков.
14% опрошенных полагают что в Крыму не хватает федеральных операторов связи.
Также в результате опроса выяснилось, что крымчанам не хватает крупных товарных магазинов (13%) и российских сетей продуктовых магазинов (8%).
22% респондентов заявили, что им всего хватает.
Ранее URA.RU со ссылкой на данные опроса сообщало, что 69% жителей Тюменской области недовольны своей зарплатой.