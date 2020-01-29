В Симферополе рассказали о тестировании автоматизированной системы оплаты проезда

В Симферополе завершилось тестирование автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте.

Как сообщает РИА Новости Крым, с февраля начнётся внедрение системы на всей территории Крыма.

«С середины декабря 2019 года до конца января 2020 года система была реализована в тестовом режиме на двух маршрутах, обслуживаемых МУП «Горавтотранс» и частным перевозчиком. С начала февраля 2020 года, после тестирования системы, планируется начать масштабирование проекта на всю территорию Республики Крым», — заявила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

По её словам, всех перевозчиков в городе планируется обеспечить соответствующим оборудованием до конца февраля.

Система автоматизированной оплаты проезда должна заработать на всей территории Крыма до 1 июня 2020 года.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков в беседе с телеканалом «360» заявил, что правительство Московской области и столичная мэрия приступили к разработке единой транспортной платёжной системы.