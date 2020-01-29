СК возбудил дело за натравливание собаки на полицейских в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Саратова за натравливание собаки на полицейских.

Об этом сообщает региональное отделение ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»)», — указывается в заявлении.

По версии следствия, 10 декабря 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения умышленно спровоцировал, отдав команду «фас», нападение находящейся при нём собаки породы итальянский кане-корсо на сотрудников полиции.

«Собака укусила стажёра по должности полицейского ППСП УМВД России по городу Саратову в область бедра, а полицейского ППСП УМВД России по городу Саратову в область правой руки. Кроме того, мужчина оскорбил сотрудников полиции, высказавшись в их адрес словами грубой нецензурной брани», — уточнили в СК.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кирове возбуждено уголовное дело после того, как пассажир поезда ударил сотрудника полиции по голове.