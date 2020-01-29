«Росконтроль» проверил качество томатной пасты
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Как сообщает ФАН со ссылкой на сайт организации, эксперты проверили продукцию пяти марок: «Кормилица», «Семейные секреты», Clever, «Главпродукт» и «Ящик астраханских помидоров».
Согласно результатам исследования, товары марок Clever, «Главпродукт» и «Ящик астраханских помидоров» соответствуют требованиям безопасности.
В продукции «Семейные секреты» эксперты выявили наличие загустителя, не прописанного в составе. Также производитель предоставил неверные данные о количестве соли в продукте.
В составе пасты «Семейные секреты» были обнаружены консерванты, хотя в маркировке они не указаны.
В пасте «Кормилица» общее число консервантов превышает максимально допустимый уровень в полтора раза.
По итогам проверки томатная паста марок «Семейные секреты» и «Кормилица» попала в чёрный список.
Ранее Nation News сообщал, что специалисты «Росконтроля» проверили несколько брендов консервированного зелёного горошка.