«Росконтроль» проверил качество томатной пасты

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Специалисты «Росконтроля» проверили томатную пасту российских производителей.
«Росконтроль» проверил качество томатной пасты
  • ©roscontrol.com

Как сообщает ФАН со ссылкой на сайт организации, эксперты проверили продукцию пяти марок: «Кормилица», «Семейные секреты», Clever, «Главпродукт» и «Ящик астраханских помидоров».

Согласно результатам исследования, товары марок Clever, «Главпродукт» и «Ящик астраханских помидоров» соответствуют требованиям безопасности. 

В продукции «Семейные секреты» эксперты выявили наличие загустителя, не прописанного в составе. Также производитель предоставил неверные данные о количестве соли в продукте.

В составе пасты «Семейные секреты» были обнаружены консерванты, хотя в маркировке они не указаны.

В пасте «Кормилица» общее число консервантов превышает максимально допустимый уровень в полтора раза.

По итогам проверки томатная паста марок «Семейные секреты» и «Кормилица» попала в чёрный список.

Ранее Nation News сообщал, что специалисты «Росконтроля» проверили несколько брендов консервированного зелёного горошка.

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