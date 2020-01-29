СМИ: Иностранцам могут начать выдавать визы в Россию на полгода
- РИА Новости
Как сообщают «Известия», по мнению авторов законопроекта, такая возможность повысит привлекательность страны и позитивно скажется на развитии туризма.
В МИД подчеркнули, что ведомство во взаимодействии с профильными органами власти последовательно принимает ряд мер по повышению привлекательности России в качестве важного туристского направления, а законопроект — это лишь одна из них.
Документ будет представлен в сроки, установленные планом законопроектной деятельности правительства на 2020 год, сообщили в министерстве.
Ранее «Невские новости» сообщали, что иностранцы подали около 100 тыс. заявок на получение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга.