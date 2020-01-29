СМИ: Иностранцам могут начать выдавать визы в Россию на полгода

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В российском МИД ведётся разработка законопроекта, согласно которому иностранцы, получившие туристическую визу, смогут находиться в России в течение шести месяцев.
СМИ: Иностранцам могут начать выдавать визы в Россию на полгода
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия», по мнению авторов законопроекта, такая возможность повысит привлекательность страны и позитивно скажется на развитии туризма.

В МИД подчеркнули, что ведомство во взаимодействии с профильными органами власти последовательно принимает ряд мер по повышению привлекательности России в качестве важного туристского направления, а законопроект — это лишь одна из них.

Документ будет представлен в сроки, установленные планом законопроектной деятельности правительства на 2020 год, сообщили в министерстве.

Ранее «Невские новости» сообщали, что иностранцы подали около 100 тыс. заявок на получение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга.

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