В Госдуме оценили сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин оценил сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо.

«На сегодняшний день тенденции такие, что молоко имеет стабильную цену, которая выгодна для сельхозпроизводителей, и поэтому поголовье у нас сохраняется», — заявил депутат в беседе с ФАН.

По его словам, мясо, в том числе свинина и курятина, уже дешевеют, поскольку страна обеспечила себя этим продуктом и становится его экспортёром.

Хайруллин добавил, что основной причиной инфляции является рост естественных монополий.

Ранее замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина в беседе с газетой «Известия» заявила, что в России на 10—12% может повыситься цена на мясо, молоко и молочные продукты.