В АКОРТ прокомментировали сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо

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Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков прокомментировал сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо.
В АКОРТ прокомментировали сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо
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В беседе с Inforeactor он отметил, что есть факторы, влияющие на цену. Это издержки поставщиков и сетей.

«А есть факторы, что сдерживают рост цен. В первую очередь это потребительский спрос», — заявил Беляков.

По его мнению, нужно учитывать и другие факторы, и особенно это заметно по мясу.

«Например, свинина и птица всё больше производятся внутри страны и ввозятся. Это влияет на цену, но в сторону снижения», — пояснил он.

Как считает Беляков, по некоторым категориям рост может быть, но вряд ли он окажется таким, как предполагают эксперты.

«Всё дело в том, что мы заинтересованы в сдерживании цен, а во-вторых, видна позитивная динамика к снижению цен по итогам первых двух кварталов», — добавил он.

Ранее замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина в беседе с газетой «Известия» заявила, что в России до 10—12% может повыситься цена на мясо, молоко и молочные продукты.

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