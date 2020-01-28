В МВД рассказали о новых паспортах России
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- РИА Новости
Казакова отметила, что «документ, как предполагается, будет представлять собой карточку по типу банковской».
По её словам, документ будет содержать чип с электронным носителем по аналогии с чипом, который в настоящее время имеется в заграничном паспорте.
«Предполагается, что на этой карточке будет фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения», — сообщила она.
Она отметила, что в самом чипе эта информация будет дублироваться.
Также она рассказала, что, предполагается, что в чип будут добавлены отпечатки пальцев, фотоизображение и «различные сведения: регистрация по месту жительства, СНИЛС, может быть, водительские права и так далее».
«Пока эта программа ещё разрабатывается, сроки отказа от паспорта, который сегодня есть у нас с вами на руках, ещё не определены, но предполагается, что будет мягкий переход, постепенная замена по желанию граждан России», — добавила Казакова.
В сентябре 2019 года бывший вице-премьер Максим Акимов рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов, отметив, что важен не сам цифровой паспорт, а то, «какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность».
Эксперт Анатолий Сазонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы внедрения электронных паспортов в России, отметив, что такие документы более компактны и долговечны.