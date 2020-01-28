В МВД рассказали о новых паспортах России

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Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия» о том, как будут выглядеть новые паспорта России. 
В МВД рассказали о новых паспортах России
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Казакова отметила, что «документ, как предполагается, будет представлять собой карточку по типу банковской».

По её словам, документ будет содержать чип с электронным носителем по аналогии с чипом, который в настоящее время имеется в заграничном паспорте.

«Предполагается, что на этой карточке будет фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения», — сообщила она.

Она отметила, что в самом чипе эта информация будет дублироваться.

Также она рассказала, что, предполагается, что в чип будут добавлены отпечатки пальцев, фотоизображение и «различные сведения: регистрация по месту жительства, СНИЛС, может быть, водительские права и так далее».

«Пока эта программа ещё разрабатывается, сроки отказа от паспорта, который сегодня есть у нас с вами на руках, ещё не определены, но предполагается, что будет мягкий переход, постепенная замена по желанию граждан России», — добавила Казакова.

В сентябре 2019 года бывший вице-премьер Максим Акимов рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов, отметив, что важен не сам цифровой паспорт, а то, «какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность».

Эксперт Анатолий Сазонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы внедрения электронных паспортов в России, отметив, что такие документы более компактны и долговечны.

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