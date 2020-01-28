В Удмуртии стартовал конкурс «Правнуки Победителей»

В Удмуртии стартовал конкурс исследовательских работ «Правнуки Победителей».

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

Главный тезис — «От истории семьи — к истории страны». Проект поможет школьникам научиться работать с архивными документами, а также позволит узнать фронтовую историю своей семьи.

Материалы необходимо отправить до 15 марта. Победителей пригласят в Москву. Они смогут принять участие в шествии «Бессмертный полк».

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе состоялся торжественный митинг в честь 76-й годовщины окончания блокады Ленинграда.