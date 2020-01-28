Эксперт прокомментировал решение туроператоров приостановить приём туристов из Китая

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Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал решение туроператоров приостановить приём туристов из Китая из-за ситуации с распространением коронавируса.
Эксперт прокомментировал решение туроператоров приостановить приём туристов из Китая
  • Reuters

«Я не думаю, что сильно отразится на гостиничном бизнесе, потому что сейчас, грубо говоря, не сезон. Праздники наши прошли, китайцы отметили свой Новый год, и поэтому ждём весну», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам эксперта, китайские туристы едут в Россию в основном на новогодние праздники, а также весной и летом.

Как уточнил Бухаров, гостей из КНР привлекают в том числе Москва, Санкт-Петербург и Ульяновск.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.

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