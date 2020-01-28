В МВД Татарстана рассказали о борьбе с организованными преступными формированиями
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Могу заверить, что возврата к 90-м не будет. Мы будем сносить голову любой группировке, которая попытается её приподнять», — заявил министр.
Он отметил, что среди причин оживления преступных формирований — ослабление контроля со стороны территориальных органов внутренних дел и специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью.
«Принят ряд мер организационного характера. Ряд руководителей привлечён к дисциплинарной ответственности. Конкретные задачи поставлены, их исполнение взято на контроль», — сказал Хохорин.
Если говорить о молодёжных ОПФ, то принято решение создать в УГРО отдел по молодёжной преступности.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год.