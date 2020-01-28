В МВД Татарстана рассказали о борьбе с организованными преступными формированиями

Глава МВД Татарстана Артём Хохорин на итоговой коллегии ведомства рассказал о борьбе с организованными преступными формированиями (ОПФ).

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Могу заверить, что возврата к 90-м не будет. Мы будем сносить голову любой группировке, которая попытается её приподнять», — заявил министр.

Он отметил, что среди причин оживления преступных формирований — ослабление контроля со стороны территориальных органов внутренних дел и специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью.

«Принят ряд мер организационного характера. Ряд руководителей привлечён к дисциплинарной ответственности. Конкретные задачи поставлены, их исполнение взято на контроль», — сказал Хохорин.

Если говорить о молодёжных ОПФ, то принято решение создать в УГРО отдел по молодёжной преступности.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год.