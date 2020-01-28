СК завершил расследование убийства стюардессы в отеле в Новой Москве

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного управления СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего молодого мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»)», — говорится в сообщении.

10 июля 2019 года в номере одного из отелей Новой Москвы было обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии.

В ходе предварительного следствия обвиняемый Никита Енин признал вину и рассказал, что совершил преступление на почве ревности.