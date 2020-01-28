СК завершил расследование убийства стюардессы в отеле в Новой Москве

Короткая ссылка
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного управления СК.
СК завершил расследование убийства стюардессы в отеле в Новой Москве
  • РИА Новости

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего молодого мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»)», — говорится в сообщении.

10 июля 2019 года в номере одного из отелей Новой Москвы было обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. 

В ходе предварительного следствия обвиняемый Никита Енин признал вину и рассказал, что совершил преступление на почве ревности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить