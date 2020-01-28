Задержан слесарь, подозреваемый в убийстве пенсионерки в Москве

В аэропорту Домодедово задержан 28-летний слесарь, подозреваемый в изнасиловании, грабеже и убийстве 76-летней пенсионерки, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как сообщается, в дежурную часть полиции поступила информация, что жительница дома на улице Архитектора Власова залила водой соседей и звала на помощь.

Полицейские, которые прибыли к месту происшествия, нашли в квартире тело пенсионерки. Подозреваемый в совершении преступления, по предварительным данным, решил обокрасть женщину.

Он проник в квартиру и напал на неё, забрал 30 тыс. рублей, после чего продолжил избиение.

«Руками нанёс удары по различным частям тела, против её воли совершил с ней насильственный половой акт, далее с целью сокрытия преступления руками задушил. После чего скрылся, выпрыгнув из окна кухни, расположенной на третьем этаже указанного жилого дома», — цитирует РИА Новости сообщение полиции.

Ранее сообщалось, что в Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков, обвиняемых в убийстве и изнасиловании. Как сообщало URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону, в августе 2019 года фигуранты, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, напали на случайных прохожих на окраине села Кетово. Мужчина скончался, женщина сбежала с места происшествия и обратилась в правоохранительные органы.