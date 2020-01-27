В Курганской области завершили расследование в отношении подростков, обвиняемых в убийстве

Короткая ссылка
В Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков, обвиняемых в убийстве и изнасиловании.
В Курганской области завершили расследование в отношении подростков, обвиняемых в убийстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, в августе 2019 года фигуранты, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, напали на случайных прохожих на окраине села Кетово. Мужчина скончался, женщина сбежала с места происшествия и обратилась в правоохранительные органы.

В ходе следствия обвиняемых заключили под стражу.

Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить