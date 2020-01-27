В Курганской области завершили расследование в отношении подростков, обвиняемых в убийстве
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
По имеющимся данным, в августе 2019 года фигуранты, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, напали на случайных прохожих на окраине села Кетово. Мужчина скончался, женщина сбежала с места происшествия и обратилась в правоохранительные органы.
В ходе следствия обвиняемых заключили под стражу.
Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.