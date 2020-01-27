В московской усадьбе Васильчиковых открыли площадку для регистрации брака

В отреставрированной усадьбе Васильчиковых в Москве открыли площадку для регистрации брака.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Усадьба стала 31-й необычной площадкой для регистрации брака в городе. Список постоянно пополняется в зависимости от пожеланий жителей Москвы.

Ансамбль городской усадьбы Васильчиковых получил статус объекта культурного наследия в 1995 году, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в центральном здании усадьбы Кривякино в Московской области планируют открыть Воскресенский ЗАГС. Он должен начать работу в 2021 году.