В московской усадьбе Васильчиковых открыли площадку для регистрации брака

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В отреставрированной усадьбе Васильчиковых в Москве открыли площадку для регистрации брака.
В московской усадьбе Васильчиковых открыли площадку для регистрации брака
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Усадьба стала 31-й необычной площадкой для регистрации брака в городе. Список постоянно пополняется в зависимости от пожеланий жителей Москвы.

Ансамбль городской усадьбы Васильчиковых получил статус объекта культурного наследия в 1995 году, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в центральном здании усадьбы Кривякино в Московской области планируют открыть Воскресенский ЗАГС. Он должен начать работу в 2021 году.

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