Журналисты записали обращение в поддержку обвиняемого в финансировании терроризма Гаджиева

Журналисты «Новой газеты», «Коммерсанта», «Ведомостей», «Эха Москвы» и ряда других СМИ выступили в поддержку своего коллеги из дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма.

Они записали видеообращение, в котором призвали освободить Гаджиева. Журналисты также попросили главу Республики Дагестан Владимира Васильева отреагировать на дело.

Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года по подозрению в финансировании терроризма. 18 июня суд арестовал журналиста, с тех пор он находится под стражей.

По версии следствия, опубликовав интервью с основателем благотворительного фонда «Ансар», находящимся в международном розыске мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам «Исламского государства»*.

Сам Гаджиев вину отрицает и связывает арест со своей журналистской деятельностью.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.