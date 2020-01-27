Журналисты записали обращение в поддержку обвиняемого в финансировании терроризма Гаджиева

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Журналисты «Новой газеты», «Коммерсанта», «Ведомостей», «Эха Москвы» и ряда других СМИ выступили в поддержку своего коллеги из дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма.
Журналисты записали обращение в поддержку обвиняемого в финансировании терроризма Гаджиева
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Они записали видеообращение, в котором призвали освободить Гаджиева. Журналисты также попросили главу Республики Дагестан Владимира Васильева отреагировать на дело.

Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года по подозрению в финансировании терроризма. 18 июня суд арестовал журналиста, с тех пор он находится под стражей. 

По версии следствия, опубликовав интервью с основателем благотворительного фонда «Ансар», находящимся в международном розыске мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам «Исламского государства»*.

Сам Гаджиев вину отрицает и связывает арест со своей журналистской деятельностью.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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