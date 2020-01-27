Журналисты записали обращение в поддержку обвиняемого в финансировании терроризма Гаджиева
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- РИА Новости
Они записали видеообращение, в котором призвали освободить Гаджиева. Журналисты также попросили главу Республики Дагестан Владимира Васильева отреагировать на дело.
Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года по подозрению в финансировании терроризма. 18 июня суд арестовал журналиста, с тех пор он находится под стражей.
По версии следствия, опубликовав интервью с основателем благотворительного фонда «Ансар», находящимся в международном розыске мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам «Исламского государства»*.
Сам Гаджиев вину отрицает и связывает арест со своей журналистской деятельностью.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.