Липецк присоединился к акции «Блокадный хлеб»
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В частности, на 24 января запланирован показ фильма «Крик тишины» о Великой Отечественной войне.
27 января в Центральной городской библиотеке имени Есенина представят проект «Память сильнее времени».
В образовательных учреждениях проходят уроки памяти. Кроме того, в торговых центрах и магазинах будут раздавать символический блокадный хлеб.
8 сентября 2019 года Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов в память о начале блокады Ленинграда.