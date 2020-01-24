Липецк присоединился к акции «Блокадный хлеб»

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Липецк присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб».
Липецк присоединился к акции «Блокадный хлеб»
  • © Алексей Варфоломеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В частности, на 24 января запланирован показ фильма «Крик тишины» о Великой Отечественной войне.

27 января в Центральной городской библиотеке имени Есенина представят проект «Память сильнее времени».

В образовательных учреждениях проходят уроки памяти. Кроме того, в торговых центрах и магазинах будут раздавать символический блокадный хлеб.

8 сентября 2019 года Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов в память о начале блокады Ленинграда.

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