Липецк присоединился к акции «Блокадный хлеб»

Липецк присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб».

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В частности, на 24 января запланирован показ фильма «Крик тишины» о Великой Отечественной войне.

27 января в Центральной городской библиотеке имени Есенина представят проект «Память сильнее времени».

В образовательных учреждениях проходят уроки памяти. Кроме того, в торговых центрах и магазинах будут раздавать символический блокадный хлеб.

8 сентября 2019 года Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов в память о начале блокады Ленинграда.