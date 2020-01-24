В Тюменской области семейная пара спасла женщину и ребёнка, провалившихся под лёд

В Тюменской области семейная пара спасла пожилую женщину и её трёхлетнего внука, которые провалились под лёд.

Как сообщает портал Megatumen.ru, 22 января в пригороде Тюмени во время прогулки трёхлетний мальчик провалился под лёд. Бабушка, пытаясь вытащить внука, сама оказалась в воде.

На помощь пришла семейная пара, проживающая в доме на берегу.

«Мы быстро оделись и побежали на лёд. Увидели, что в воде ребёнок и женщина: мальчик держался за неё, она старалась не уйти под лёд. Трещина неравномерная, несколько метров, медлить было нельзя», — отметила местная жительница.

Она добавила, что вызвала спасателей, а её супруг вытащил из воды мальчика, а затем и его бабушку.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и ТОСЭР.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение малолетней девочки из воды.