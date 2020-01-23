Психолог объяснила причины интереса детей к фильмам ужасов

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Психолог высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии им. Святителя Луки Елена Макарова рассказала, почему детей привлекают фильмы ужасов.
Психолог объяснила причины интереса детей к фильмам ужасов
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» она отметила, что в пять-шесть лет у ребёнка наступает важный этап в развитии эмоциональной сферы.

«В этом возрасте ребёнка начинают интересовать вопросы, которые затрагивают разные эмоции. И страх в том числе как одно из самых сильных эмоциональных переживаний. Именно поэтому детей начинает тянуть к тревожным и захватывающим темам. Ребёнок начинает узнавать и осмыслять понятия жизни и смерти. Конечно же, это не значит, что ему надо показывать фильмы ужасов для лучшего объяснения таких философских истин», — пояснила специалист.

Она добавила, что стратегии, позволяющие пережить негативные эмоции, должны предоставить ребёнку родители.

По мнению Макаровой, фильмы ужасов привлекают детей в том числе иллюзией приобщения к миру взрослых, однако они вряд ли помогут ему справиться с собственными страхами.

Ранее клинический психолог Дмитрий Старостин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал идею запрета сладких сигарет и детского шампанского.

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