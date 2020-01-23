В Генпрокуратуре рассказали о проверках обеспечения лекарствами больных муковисцидозом

В Генпрокуратуре России рассказали об итогах проверок лекарственного обеспечения в регионах детей, которые больны муковисцидозом. Проверки были проведены после запроса сопредседателя правозащитного центра партии «Единая Россия» Михаила Старшинова.

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РИА Новости

Отмечается, что были выявлены нарушения в работе комитета по здравоохранению Волгоградской области (в частности, в обеспечении лекарствами одной из героинь публикации RT) и вынесло представление.

Как уточняется, в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге нарушения выявлены не были.

«В ходе проверки, проведённой прокуратурой Волгоградской области, пресечены факты несвоевременного обеспечения комитетом здравоохранения области лекарственными средствами больных муковисцидозом, вскрыты нарушения в деятельности государственных учреждений здравоохранения при назначении пациентам указанной категории лекарственных препаратов и выдаче на них льготных рецептов, — сообщили в Генпрокуратуре. — Ранее при проведении прокуратурой Дзержинского района города Волгограда проверки установлены случаи несвоевременного предоставления региональным органом здравоохранения лекарственных средств несовершеннолетней Тепловодской 3.Д.».

В результате суд Волгограда удовлетворил иск прокурора, потребовавшего обеспечить Тепловодскую необходимыми препаратами.

Ранее правозащитный центр закупил лекарства для 30 больных муковисцидозом в тяжёлой форме детей по всей России. Злата Тепловодская была одной из тех, кто получил лекарства накануне Нового года.

В ведомстве также сообщили, что председателю комитета здравоохранения региона уже вынесено представление.

Сопредседателем правозащитного центра «Единая Россия» также является главный редактор RT Маргарита Симоньян.