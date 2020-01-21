В Подмосковье завели дело по факту незаконного оборота опасной незамерзайки
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- РИА Новости
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт МВД России, сотрудники правоохранительных органов выявили и остановили крупное производство жидкости на территории промышленной зоны в селе Глинково под Сергиевым Посадом.
Товар продавали возле трасс и на автомобильных рынках Московского региона и близлежащих областей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК России («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, в момент проверки в цеху находились 50 граждан стран ближнего зарубежья, которые нелегально жили и работали в России.
В отношении мигрантов составлено 93 административных протокола. Нарушителей оштрафуют на сумму 5 тыс. рублей с последующим выдворением из России.
В данный момент деятельность цеха прекращена, причастные к организации противоправной деятельности устанавливаются.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области сотрудники полиции обнаружили подпольный цех по розливу нелегального алкоголя.