В Подмосковье завели дело по факту незаконного оборота опасной незамерзайки

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В Сергиево-Посадском районе Московской области сотрудники полиции изъяли более 180 тонн опасной стеклоомывающей незамерзающей жидкости, в состав которой входил метиловый спирт.
В Подмосковье завели дело по факту незаконного оборота опасной незамерзайки
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт МВД России, сотрудники правоохранительных органов выявили и остановили крупное производство жидкости на территории промышленной зоны в селе Глинково под Сергиевым Посадом.

Товар продавали возле трасс и на автомобильных рынках Московского региона и близлежащих областей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК России («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, в момент проверки в цеху находились 50 граждан стран ближнего зарубежья, которые нелегально жили и работали в России.

В отношении мигрантов составлено 93 административных протокола. Нарушителей оштрафуют на сумму 5 тыс. рублей с последующим выдворением из России.

В данный момент деятельность цеха прекращена, причастные к организации противоправной деятельности устанавливаются.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области сотрудники полиции обнаружили подпольный цех по розливу нелегального алкоголя.

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