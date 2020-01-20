Число участников прививочной кампании против гриппа в Подмосковье превысило 3,5 млн в 2019 году

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Число участников прививочной кампании против гриппа в Московской области превысило 3,5 млн человек в 2019 году.
Число участников прививочной кампании против гриппа в Подмосковье превысило 3,5 млн в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

«Для удобства жителей в минувшем году мы продлили прививочную кампанию против гриппа: сделать прививку можно было до конца года», — заявила глава ведомства Светлана Стригункова.

Она отметила, что в популярных общественных местах, в том числе у торговых центров и железнодорожных станций, работали мобильные комплексы, в них вакцинацию прошли более 40 тыс. человек.

В октябре «Янтарный край» сообщал, что более 5,3 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах в Калининградской области.

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