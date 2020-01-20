В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева прокомментировала возможные сроки принятия закона об оформлении материнского капитала на первого ребёнка.

По её словам, законопроект может быть принят в максимально короткие сроки.

«Я думаю, что законопроекты будут приняты в весеннюю сессию, потому что необходимо внесение изменений в законодательство. Как только будут законопроекты в Государственной думе, если над ними будет работать наш комитет, будем делать это в максимально короткие сроки и в рабочем порядке. Мы с профильным министерством обсуждаем эти вопросы. Конкретные даты назвать сложно, поскольку нет ещё внесения законопроекта в Государственную думу», — отметила она в беседе с НСН.

Окунева добавила, что средства на материнский капитал предусмотрены в бюджете.

Она также напомнила о необходимости создания удобной системы получения мер социальной поддержки.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.