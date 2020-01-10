Специалисты Севприроднадзора провели 350 рейдов в новогодние праздники

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Специалисты главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя совместно с работниками Севастопольского лесничества в период новогодних праздников ежедневно проводили рейды в зонах лесных участков и особо охраняемых природных территорий.
Специалисты Севприроднадзора провели 350 рейдов в новогодние праздники
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Севприроднадзора, в ходе рейдов было проведено 517 бесед с гражданами о недопустимости нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере лесных отношений и охоты.

«Всего было проведено более 350 рейдовых мероприятий как в дневное, так и в ночное время. Благодаря усиленному контролю нарушений за период с 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года не выявлено», — отметили в ведомстве.

К совместному патрулированию также привлекались представители МВД и казачества.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о борьбе с нарушениями санитарии в сфере окружающей среды.

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