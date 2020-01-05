Названы профессии, которые могут исчезнуть в ходе автоматизации

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Эксперты ВНИИ труда назвали группы профессий, которые в скором будущем могут исчезнуть в ходе автоматизации. Об этом сообщила «Российская газета».

Согласно их данным, исчезновение грозит сотрудникам, которые выполняют «стандартизированные» услуги. К примеру, сотрудники банков, страховых и финансовых организаций, а также турагентам — специалистам, которые занимаются продажей услуг. 

Исчезновение таких профессий связано с тем, что клиенты могут сами удалённо оформить такие услуги.  

Кроме того, смена в ходе автоматизации грозит также специалистам, занимающимся вводом и обработкой информации. К примеру, администраторам, помощникам и офис-менеджерам. 

В октябре премьер России Дмитрий Медведев заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.

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