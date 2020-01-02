На южном участке БКЛ началось строительство последнего тоннеля

Короткая ссылка
На южном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство последнего тоннеля, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.
На южном участке БКЛ началось строительство последнего тоннеля
  • РИА Новости

«В начале декабря на участке между станциями «Зюзино» и «Воронцовская» стартовал тоннелепроходческий комплекс «Роза», а сейчас уже другой тоннелепроходческий щит «Наталия» начал проходку соседнего левого перегонного тоннеля между станциями — этим тоннелем мы завершим проходку на южном участке БКЛ метро», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что маршрут тоннелепроходческий щита пройдёт под Севастопольским проспектом, а также под рекой Котловка и станцией «Калужская».

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах открыть десятки новых станций метро в ближайшие годы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить