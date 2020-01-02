На южном участке БКЛ началось строительство последнего тоннеля

На южном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство последнего тоннеля, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

«В начале декабря на участке между станциями «Зюзино» и «Воронцовская» стартовал тоннелепроходческий комплекс «Роза», а сейчас уже другой тоннелепроходческий щит «Наталия» начал проходку соседнего левого перегонного тоннеля между станциями — этим тоннелем мы завершим проходку на южном участке БКЛ метро», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что маршрут тоннелепроходческий щита пройдёт под Севастопольским проспектом, а также под рекой Котловка и станцией «Калужская».

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах открыть десятки новых станций метро в ближайшие годы.