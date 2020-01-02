В Специальном конструкторском бюро машиностроения прокомментировали смерть Благонравова
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«Он был со своей идеей, которую всегда продвигал в жизнь. И мы видим, на мой взгляд, его лучшее творение — это БМП-3», — заявил Абдулов.
Как рассказал Абдулов, Благонравов был его учителем и приходить к нему без какого-либо разрешения было бесполезно.
«Также он был моим научным руководителем, точнее, оппонентом при защите диссертации», — добавил он.
Благонравов умер в возрасте 86 лет.