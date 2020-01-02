В Специальном конструкторском бюро машиностроения прокомментировали смерть Благонравова

Главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения Сергей Абдулов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти заслуженного деятеля науки и техники России Александра Благонравова.

«Он был со своей идеей, которую всегда продвигал в жизнь. И мы видим, на мой взгляд, его лучшее творение — это БМП-3», — заявил Абдулов.

Как рассказал Абдулов, Благонравов был его учителем и приходить к нему без какого-либо разрешения было бесполезно.

«Также он был моим научным руководителем, точнее, оппонентом при защите диссертации», — добавил он.

Благонравов умер в возрасте 86 лет.