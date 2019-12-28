Названа самая популярная у россиян техника в 2019 году
Об этом сообщает РИА Новости.
«Пользователи предпочли не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счёт дополнительных устройств», — указано в тексте.
Отмечается, что уровни продаж смартфонов упали в сравнении с 2018 годом.
Главным аксессуаром года стали беспроводные наушники, их продажи выросли втрое.
18 декабря шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Newinform рассказал, какие смартфоны пользовались наибольшей популярностью в 2019 году.