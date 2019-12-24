«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.

Как уточняет газета, в частности, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях. Также запретят после лишения возвращать права нарушителям, которые не оплатили штрафы.

Предполагается, что основные изменения вступят в силу с 1 октября 2020 года, говорится в материале. В том числе речь идёт о получасовом практическом экзамене.

Отмечается и то, что появится возможность аннулировать результаты экзамена, подав соответствующую жалобу. ГИБДД также сможет отменить итоги экзамена в случае предоставления поддельных документов, сообщает издание.

Ранее замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков рассказал, что ГИБДД планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав, увеличив количество задач по основам безопасного вождения.

Ведомство также намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал новые инициативы ГИБДД для сдачи экзамена на права.