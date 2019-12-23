В Татарстане назначили уполномоченного по технологиям ИИ

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В Татарстане назначили уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта. Им стал победитель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Булат Замалиев.
В Татарстане назначили уполномоченного по технологиям ИИ
  • Pixabay

Об этом заявил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона Айрат Хайруллин, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Замалиев — резидент бизнес-инкубатора казанского ИТ-парка и автор проекта «Цифровая деревня». На новом посту он займётся разработкой стратегии развития ИИ в Татарстане. Ему также предстоит взаимодействовать с партнёрами для реализации совместных проектов и решать другие вопросы.

Ранее председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах столицы в области цифровизации.

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