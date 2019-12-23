В Челябинской области временно закрыли детский сад после массового отравления

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В Челябинской области сообщили о временном закрытии детсада №34 в Копейске из-за массового отравления воспитанников.
В Челябинской области временно закрыли детский сад после массового отравления
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Госпитализированы пять детей из разных групп и воспитатель, мать одного из заболевших детей. На сегодня количество заболевших увеличилось до девяти человек. Детсад на приём детей не работает. Там находятся медики, сотрудники учреждения сдают анализы. Результаты анализов, которые определят источник заболевания, будут 24 декабря», — отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что источником инфекции могли стать продукты или персонал пищеблока.

Ранее ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора сообщало, что частный детский сад в Ижевске закрыли на 30 суток из-за выявления двух случаев кишечной инфекции.

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